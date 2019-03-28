冬候鳥「虎鶇」覓食一直扭屁屁 萌翻塔塔加遊客

2019-03-28 19:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加園區每年都有冬候鳥「虎鶇」到訪，身軀大小與斑鳩相仿，羽毛顏色像麻雀，紋路則如虎斑，在樹林底下行動不易被人察覺，惟覓食時卻會扭腰擺臀，呈現「身動頭不動」的姿態，模樣逗趣極了，讓人以為在跳舞，成為園區有趣的生態即景。

塔塔加遊客中心表示，虎鶇每年12月會來台度冬，常在園區樹林底下的枯枝落葉覓食，但為了方便取食，虎鶇都會抖動搖擺身體，透過震動驚擾地面的蟲子，如此一來就能啄食飽餐一頓。

只是虎鶇扭腰擺臀實在太可愛，「動次、動次」頗有節奏感，讓許多首次看見的遊客相當驚喜，自由律動的「覓食舞」，也成了虎鶇的招牌。

特生中心鳥類專家姚正得指出，「虎鶇」又稱「虎斑地鶇」，分布在中國東北、日、韓等，來台度冬會待到3至5月，若原棲地的緯度愈高、天氣還未轉暖，就會愈晚北返。

虎鶇在枯葉堆裡擺動身軀，目的是為覓食，至於「身動」但「頭不動」，則是為使眼睛能穩定觀察周遭環境，若發現有蟲子的動靜，便能迅速取食，另外，若處在地表無枯葉掩蓋的環境如泥地，虎鶇則會安靜等待，一旦有蚯蚓推出土球，虎鶇就會立即啄食。

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