搶救高屏溪水鳥 將出動空拍機巡防

2019-03-05 18:38

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高屏溪水鳥感染肉毒桿菌C毒素大量暴斃，連日打撈出約300隻鳥屍，也有病鴨送醫救治，但仍可見有些野鳥在野外掙扎，過程中也發現水質惡化情況，高雄鳥會呼籲相關單位聯手合作，避免生態浩劫，第七河川局局長李宗恩表示，未來將出動空拍機加入巡守。

高屏溪屏東新園段、高雄林園段出現大量過境水鳥暴斃，經高、屏縣市政府、高雄鳥會、第七河川局及鳥友連日打撈，共撈起約300隻鳥屍，其中又以小水鴨、琵嘴鴨數量最多，也有2隻珍稀過境鳥白額雁，拯救49隻水鳥救治，部分已經痊癒野放。

高雄鳥會總幹事林昆海指出，水鳥最近已經開始北返，但仍有病鴨在野外掙扎，情況堪慮，未來還會有一波打撈、搶救行動。

搶救水鳥過程中，一行人也發現水質污濁情形，林昆海說，在萬丹大排發現水質呈現黑色，如同「黑龍江」，一旁還有成堆寶特瓶，許多魚隻在此死亡流進高屏溪，魚屍腐爛後長蛆，水鳥誤食含有肉毒桿菌C毒素的蛆才會染病。

2015年3月間也曾發生水鳥感染肉毒桿菌集體暴斃事件，林昆海說，高屏溪枯水期期間水質比較差，萬大橋至水公司自來水管一帶，水鳥活動愈來愈頻繁，雖沒有列入保護區的法定位階，相關單位仍應該攜手合作建立友善棲地，並建立預警機制。

李宗恩說，將會與縣市政府、鳥會等單位加強聯繫，尋求解決機制，例如川流量降低至某水位就啟動預警，而高屏溪流域廣大，以往巡守侷限在高灘地，未來將投入空拍機以減少巡防死角。

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