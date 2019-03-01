野鳥大量暴斃！高屏溪生態浩劫 志工救回31隻

2019-03-01 17:16

〔記者蔡清華、黃旭磊／高雄報導〕高屏溪上月底起出現大量病死野鳥，高雄市林園區公所2月28日會同高雄市野鳥學會勘查，發現有群聚水鳥動遲緩、精神沉鬱及死亡狀況，而小水鴨體內檢驗出肉毒桿菌C型毒素，排除禽流感感染可能性，經查已有小水鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨等8種143隻死亡，愛鳥志工今天總動員，犧牲假期清理鳥屍，搶救了31隻虛弱野鳥。

高雄市野鳥學會等生態團體、水利署第七河川局及高雄市農業局今天出動30多名工作人員，調用4艘竹筏，到高屏溪自來水管與雙園大橋間沙洲及沿岸灘地，搶救野鳥、清病死鳥屍，集中送至高雄市動物保護處緊急救護與檢體解剖檢驗。

經查，死亡禽鳥為小水鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨等8種143隻，將集中移除銷毀。體弱的小水鴨、琵嘴鴨、赤頸鴨、小環頸鴴等6種31隻，治癒後再擇適當地點野放，希望能將禽鳥死亡降到最低程度。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海說，雨量少導致川流量銳減，水質持續優氧化變糟，魚死後，鳥再吃魚感染肉毒桿菌，導致水、魚及鳥3環節持續惡化，「來台灣渡冬應要健康、安全，可惜死在這裡。」志工在自來水管北側發現死水黑土，無主河道活水注入，顯示水質惡化程度，有禽鳥在垂死掙扎。

高屏溪於2015年面臨乾旱，流量降至9.2CMS（每秒立方公尺）以下，當時曾發現上千隻雁鴨屍體。而今天的溪水流量11.8CMS，水位在16.1公尺持續下降，肉毒桿菌可能在厭氧環境中形成芽胞。

禽鳥死亡及生病原因尚待檢驗釐清，農業局及鳥會都呼籲民眾遵守「四不一要」，與水鳥保持距離，不要侵入水鳥棲息領域，若有接觸趕快以肥皂清洗，同時賞鳥時千萬不靠近或碰觸鳥禽屍體。

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