獨家》駭人！嘉義數千隻埃及聖䴉竟是來自.....

2019-03-04 22:57

〔記者湯世名／彰化報導〕外來入侵種鳥類埃及聖䴉最近被發現大規模出現在嘉義縣沿海地區，數量恐多達數千甚至上萬隻，危及當地自然生態，林務局決定以空氣槍撲殺，以防危害擴大，中華民國野鳥學會秘書長李益鑫對此指出，出現在嘉義的埃及聖䴉「大都來自於彰化」，且還持續往南遷移，因此他贊成撲殺；環保聯盟常務理事蔡嘉陽則認為控制在安全數量即可，不必要全面撲殺。

去年環保聯盟常務理事蔡嘉陽在彰化縣漢寶濕地，以空拍機拍攝到數量龐大的埃及聖䴉棲息繁殖，數量多達600至上千隻，畫面曝光景象驚人，也引起政府、民間環保、鳥會等單位對於如何處理埃及聖䴉的重視，今年則有民眾在嘉義縣拍到數量驚人的埃及聖䴉棲息繁殖，數量更多達數千隻至上萬隻，林務局與相關民間環保團體研究後，決定出動空氣槍針對埃及聖䴉進行撲殺，以防族群持續擴大造成生態危害。

中華民國野鳥學會秘書長李益鑫指出，過去他們就曾要求政府單位應正視外來入侵種埃及聖䴉對台灣原生水禽物種的危害，但僅移除鳥蛋、雛鳥，效果不彰，反造成沒有天敵的埃及聖䴉族群不斷擴大，從北台灣一路往南遷移，前兩年大規模出現在彰化沿海，今年竟又往南遷移，這次在嘉義縣所發現的埃及聖䴉族群，絕大部分就是來自於彰化；他贊同採撲殺方式，有助於遏止埃及聖䴉族群快速擴散。

環保聯盟常務理事蔡嘉陽則認為應採「有條件的撲殺」，他認為，埃及聖䴉雖會破壞當地生態，但不會與台灣原生鳥禽雜交，因此在維持當地生態運作前提下，只需把埃及聖䴉數量控制在安全範圍內即可，不必要全面撲殺。

花壇鄉業餘攝影家施俊吉，最近在當地水田拍攝到零星族群的埃及聖䴉，他認為，埃及聖䴉的棲地、食物鏈，與許多鳥類重疊，恐引發食物資源及棲地競爭，導致台灣原生物種的生存受擠壓，政府的確有必要啟動強力的防治計畫。

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