高屏溪水鳥大量死亡 病死小水鴨驗出肉毒桿菌毒素

2019-03-01 13:29

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣動物防疫所於上月（2月）25日接獲消息，指近來在高屏溪發生雁鴨科水鳥大量死亡，染病水鴨無法划水、飛行，身體還會不自主的抖動，隨即將農業處動物保護及保育科採樣的小水鴨檢體送行政院農委會家畜衛生試驗所檢驗，以釐清死亡原因。

屏縣防疫所今天（1日）表示，家畜衛生試驗所於昨天（2月28日）晚上通知送檢結果，在小水鴨體內檢驗出肉毒桿菌C型毒素，禽流感病毒基因陰性，排除禽流感感染。

屏縣動防所李永文所長表示，肉毒桿廣泛存於自然界中，在土壤、湖水、河水及動物的排泄物內，在厭氧環境中該菌會形成芽胞，會產生強烈神經毒素，會導致肌肉麻痺。

他還說，今年天候異常，中南部日夜溫差大，且正逢高屏溪枯水期，底棲性魚類平常即帶有肉毒桿菌寄生，活魚時並不會有肉毒桿菌毒素產生，惟因此時期氣候變化大、水質不穩定等因素，造成魚蝦類死亡，死亡魚蝦暴露且易腐敗進而寄生之肉毒桿菌會產生大量的肉毒桿菌毒素，水鳥等經由吃到被毒素汙染的動物屍體或是蛆時而發病，而有垂頸、翅膀肌肉麻痺下垂無法飛翔，舌頭外露不能吞嚥，最後昏迷死亡等症候。

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