候鳥大量過境四草野保區 鳥友促建瞭望台

2019-04-07 21:25

〔記者蔡文居／台南報導〕目前正值候鳥過境期，台南市野鳥學會定期在台南四草野生動物保護區台江鳥類生態館舉辦賞鳥解說活動，今天鳥友在現場記錄到15種野鳥，包括蒼鷺、灰斑鴴、金斑鴴、紅胸濱鷸等，其中還有上百隻鷸鴴科水鳥棲息，鳥況不錯，民眾也看得過癮。

台南鳥會資深鳥友李正峰表示，目前正值候鳥北返的過境期，四草野保區的鳥況佳，除了褐頭鷦鶯等在地的野鳥外，今天在野保區鳥生館記錄到不少的鷸鴴科的水鳥，包括黑腹濱鷸、紅胸濱鷸、彎嘴濱鷸、金斑鴴、灰斑鴴等，其中，以金斑鴴數量最多，估計數量達上百隻。另外，還有大白鷺、鐵嘴鴴、青足鷸等。

李正峰說，比較特別的是，這些候鳥在這時節可以發現牠們正在換羽中，原本冬季樸素的冬羽，有的已換成亮麗的夏羽，準備飛回北方的繁殖地繁衍下一代。

不過，李正峰說，美中不足的是，牠們棲息的地方，距離鳥生館有點距離，必須使用望遠鏡才看得到，而且四草野保區因不少區域或水道長滿了欖李等紅樹林，不少鳥兒都被紅樹林所遮蔽，如果鳥生館能夠像茄萣濕地一樣，能建造或架設一處瞭望台，對民眾前來賞鳥及生態教育推廣將更具優勢，而且也不會對野鳥的棲息造成干擾。

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