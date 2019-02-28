高屏溪生態浩劫擴大 發現264隻野鳥染病、死亡

2019-02-28 18:52

〔記者葉永騫／屏東報導〕高屏溪生態浩劫持續擴大，拍鳥俱樂部等鳥友今天（28日）進入溪中清查統計，發現有高達264隻野鳥發病及死亡，由於附近有珍貴保育類候鳥黑面琵鷺棲息，鳥友相當緊張，明天發動護鳥行動，請鳥友志工一起加入救援野鳥行動。

拍鳥俱樂部鳥友陸啟德24日發現，高屏溪從萬大橋下游到高屏溪口出現大批雁鴨疑似中毒，無法游泳、飛翔，死亡數量不斷增加，雖然通報了高雄、屏東兩地農業單位採樣，但死亡原因仍未查出，而野鳥的死亡數量卻不斷的攀升，預估達到250~300隻以上。

陸啟德等鳥友及志工於是僱用竹筏，進入高屏溪清查，初步發現有高達264隻各種候鳥發病或死亡，疫情明顯擴大，死傷的有小水鴨、 琵嘴鴨、花嘴鴨、赤頸、白額雁、反嘴鴴等，情況相當嚴重，由於附近有近20隻珍貴的保育類黑面琵鷺棲息，空中也有黑鳶盤旋，深恐造成感染，鳥友們已展開搶救高屏溪生態浩劫護鳥護生大作戰。

揪愛鳥志工 明早大搶救

高雄市野鳥學會、拍鳥俱樂部、第七河川局、高雄市及屏東縣農業局處發起搶救、移除高屏溪雁鴨行動，明天上午8點半在雙園大橋上游林園鄉河濱公園集結，有意參加的志工請自備雨鞋、口罩等設備，手套由河川局等單位提供，籲請愛鳥志工一起來救援野鳥。

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垂死抖動、不能飛 高屏溪水鳥疑似集體中毒

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