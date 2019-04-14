警察週四全面換裝新制服 玉山頂峰秀「新舊交棒」

2019-04-14 13:12

〔即時新聞／綜合報導〕警察將在4月18日全面更換新式制服，代表新舊制服將接替，警政署官方臉書粉專「NPA署長室」今日貼出兩位警察身穿新舊制服在玉山主峰互相敬禮的照片，並感謝地說：「謝謝當前這身制服陪伴我們走過無數的街頭。」

由於現行警察制服1987年使用迄今超過30年，因制服採西裝領型外套搭配襯衫、領帶，每當執行巡邏臨檢、追捕等攻勢勤務時，動作容易受限，警政署因此研修制服改革，確定最後款式後從年初起已陸續換裝發給同仁，將在4月18日於全國同步換裝。

「NPA署長室」提到，站在海拔標高3952公尺的玉山主峰，讓傳承30年的警察制服有了特殊意義與價值，而警察這套制服，讓警察們在執法時堅定信念，面對眼前的危險也能在所不辭，「奮不顧身並不是因為我們比別人勇敢，而是它帶給我們的使命與無懼」。「NPA署長室」最後也說：「謝謝當前這身制服陪伴我們走過無數的街頭，再過四天，即將換穿警察新制服，也請多指教，繼續做我們的神勇戰袍。」

許多網友看到「玉山新舊制服交接照」之後，紛紛在底下留言：「很有創意！見證歷史！警察加油～」、「新舊世代衛哨交接！」、「新制服好看很多。」也有網友建議：「値勤時一定要穿反光背心，顏色太暗了。」、「顏色上真的有一點單調，建議可以增加一些胸章臂章，或者一些反光標誌，讓整套制服看起來更有精神。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/