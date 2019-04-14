北部空氣品質良好至普通 高屏達橘色等級午後好轉

2019-04-14 11:58

〔即時新聞／綜合報導〕今（14）日受到鋒面通過及東北季風增強影響，各地天氣仍不太穩定。行政院環保署空氣品質監測網指出，今晨北部、花東空氣良好，高屏地區達橘色等級，午後會稍微好轉。

據行政院環保署空氣品質監測網指出，今日清晨雲嘉南局部地區及高屏空品區風速偏弱，擴散條件稍差。上午10點北部、宜蘭、花東空品區及澎湖主要為「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖以「普通」等級為主，雲嘉南局部地區達橘色提醒等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。

據中央氣象局資料指出，今晨中南部風速較弱，污染物濃度易升高，午後風速增強後將好轉；傍晚東北季風增強，可能挾帶污染物影響西半部及離島地區，實際影響視降雨強度而定，但仍易有局部霧或低雲，能見度受影響。而宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及離島地區為「普通」等級，雲嘉南局部地區達橘色提醒等級；高屏空品區位於下風處，風速偏弱，污染物易累積，為「橘色提醒」等級。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/