跪求「不要讓台灣變香港」恐回不了香港 鍾慧沁：不後悔

2019-04-14 10:20

〔記者劉婉君／台南報導〕「求求你們千萬不要讓台灣變成香港！」4月7日在高雄舉行的言論自由日遊行上，從香港移民台灣的鍾慧沁在台上演講時，下跪請求台灣人覺醒，雖然這番言論不知打動多少人，但她卻可能因此回不了香港，邀請她上台發言的好友「戰鬥媽媽」王南琦不捨地在臉書上發文「如果知道事情會變成這樣，我發誓絕對不會請你上台講話」，鍾慧沁則說：「我不後悔。」

為了推廣友善料理和土地等議題，鍾慧沁去年7月移民台灣，落腳在台南市經營餐廳，2樓則播放紀錄片，她說，很多台灣的朋友愛自己的土地、國家，這樣的感情與連結，讓她蠻感動的，嚮往加入這樣的氣氛，定居台南超過半年，來店裡的大多是同溫層，聽到很多年輕人其實很擔心台灣如果被統一就會亡國，不過，她從沒想過自己會有公開發言的機會，王南琦邀請時，她想「這是老天給我一次可以跟台灣人講一些話的機會。」

鍾慧沁說，遊行當天的發言只有5分鐘，她在事前擬演講稿時，腦海中一直浮現香港佔中行動時，「長毛」梁國雄向學生下跪，請他們留下來，「要贏一起贏、要輸一起輸」的畫面，但當時認為自己只是Nobady，有必要這麼煽情嗎？不過，上台演講當時，她希望自己能感動一些無感、挺中、或還沒想清楚要怎麼做的台灣人，順著情緒下跪，「求求你們千萬不要讓台灣變成香港！我今天跪在這裡希望那些原本不想去投票，或是把票投給走進中聯辦的人會被我感動。因為我已經來不及明年1月投票，拜託你走進去投票，幫我們無助的香港人爭一口氣。」

短短5分鐘的發言，鍾慧沁卻可能在香港修訂引渡條例後，無法再回香港了，不過她說，「後悔不是我的個性，我不後悔。」她在香港參加過社運，知道餘力很重要，而非只是幾千人喊一喊就算了。如果順利的話，她要等到9月才能拿到台灣身分證，無法參加明年的選舉，只希望有人能因此被她打動、能夠醒過來，「台灣如果真的被統一，可能要面對第2次的228白色恐怖。」

鍾慧沁說，228事件、鄭南榕為了爭取100%言論自由而犧牲的事件，距離今天都還不算久，統一的後果是失去整個國家的自由民主，「大家好不容易得到的人權，真的可能一天就沒了。」她想做的只是撒種的工作而已，把自己相信的價值和好的能量分享出去。

她也以香港為例，勸告對統一抱持樂觀態度的台灣人，九七回歸之後，中國每天可以有150人移民香港，香港人口很快就會被超過，經濟、交通被無底限的人口拖垮，在地球上只有一個點的小小城市，蓋的橋、高鐵卻都是全世界最貴的，連公民水平也被拉低。

如果台灣被統一，中國一定也會用這種方法對待台灣，現在台灣年輕人對薪水哇哇叫，還有勞保退休金、健保等問題，「當中國用人口把台灣換血時，台灣的問題只會更嚴重，不會解決。」

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