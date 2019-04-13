高雄倒店潮不單純 他點出韓國瑜經濟政策藏大危機

2019-04-13 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕高雄發大財是夢一場？選前高喊要讓高雄「發大財」的高雄市長韓國瑜，3月結束充滿爭議的訪中行，此行被國內人士怒批「賣水果變成賣台」，而韓與對方簽的MOU也引發不小爭議。對此，臉書粉專「蕪菁雜誌」擔心地說，高雄近來彷彿中了「倒店流行病」，並預測高雄可能會步上香港後塵。

「蕪菁雜誌」表示，這幾個月來高雄彷彿中了「倒店流行病」似的，從查理布朗咖啡巨蛋店，到大統和平店，到光南站前店；許多我們熟悉的老朋友店家，就這樣無聲無息地消失了。

「蕪菁雜誌」接著說，明眼人都知道，這個倒店潮，其實是「中國資金」炒作高雄房市的先聲。「原業主片面中止租約，或是惡意拉高店租逼退商家，好順順利利地把樓房騰乾淨，賣給中資套現，中國資金不是吃素的，高價買下樓房，為的不外乎是更拉高租金，然後未來以更高價售樓套現」。

「所以高雄接下來最可能發生的事，是步香港之後塵」，該粉專表示，「菁華區店面被付得起高額租金的大財團、連鎖店所壟斷。市區開滿了以中國觀光客為對象的珠寶店、珊瑚店、賣奶粉的藥妝店…等。而與市民生活息息相關的小本生意，如小吃店、便利店、機車行、五金賣場等，就會被殘忍的高租金，從市區趕走」。

該粉專認為，市區的物價被高租金拱上去，當你發現，吃碗陽春麵要上百台幣，結果老闆雙手一攤，說「裡面的五十塊要繳給（中國）房東啊」、「想買東西發現物價騰貴；想做生意發現店租高不可攀。你才知道，生活在高雄也可以如此艱難」。

「蕪菁雜誌」提到，「更糟糕的是那些租得起高價店面的商家們，往往還是中資一條龍。高雄人拼經濟拼了半天，只是幫人家做薪勞而已。等到中資估量賺飽了，拉高價格出脫，接手的還是高雄本地人。人家套利是吃肉，我們還只能喝涼掉的湯」。

該粉專直言，這就是韓國瑜「放寬中資進入高雄樓市」的政策背後，冷酷的現實。韓國瑜所謂的「拼經濟市府」，不過是被大財團代理人與中資買辦們卡位卡完了的傀儡團隊。

最後該粉專感嘆，「中資，還有中資買辦們肯定要發大財。但是發財的不是你、我，更不是那些不滿現狀，而把手中一票投給了韓國瑜的小市民。」網友也留言「北漂的選前不是哭很慘，選後怎都不見人影」、「香港市民深表明白及同情！」、「韓粉們一定都說：不是韓導的錯，是小英政府的錯」、「喝涼掉的湯？想太多，有尿給你就要磕頭跪謝了！」

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