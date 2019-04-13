反空污！新埔文山里自救會成立 要遠化說清楚講明白

2019-04-13 19:06

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮文山里今天成立「文山里自救會」，理由是他們聽說「鄰居」遠東新世紀化纖總廠將設「焚化爐」，自燒原委外清運處理的廠內廢棄物，而汽電共生廠為省了成本，將改為燃煤廠，因此增加9根煙囪！他們擔心未來將飽受PM2.5之苦，所以成立自救會、選出自救會會長，要求遠化好好對外講清楚！

遠化說，他們過去生產線產出的「非規格化產品」都回收轉賣到中國。近來中國也限塑後，這些資源回收物如果逕以廢棄物處理，有違當前的循環經濟潮流。再加上廠內原本就有汽電共生設備需要大量的熱能，而這些資收物具有高熱質，所以確實曾有動念是否自行設置「熱回收爐」，以回收熱能提供汽電共生。

但是全案只是一個「發想」，連初步規劃都沒有，更沒有新添設備，「八字都沒有一撇」，如果真的有，一定會跟鄉親做說明。

遠化也說，他們長久以來一直使用燃煤啟動汽電共生設備，供應廠內製程中所需要的蒸汽。這套汽電共生設備已經使用30年了，必須更新，才能更有效做好污染的防制。預計今年7月就會完成更換，而新的汽電共生設備上路後，一樣也只有一根煙囪，並沒有新增，因為是新設備，硬體自然比舊設備進步，也必須符合2020年7月才要上路、卻更嚴苛的環保法規要求，而經過測試，他們有信心會減少掉9成現在設備所產出的污染源。

新埔鎮長林保祿說，這場自救會成立大會的發起人是代表會主席、也是文山社區發展協會理事長王增基，全鎮的代表、里長都來響應，勞動黨籍縣議員陳新源也到場聲援，代表性很夠，公所會適時的向有關單位反應鄉親的需求。

自救會會長葉清益說，遠化為了降低營運成本，今年6月要把汽電共生設備改用燃煤，為此在廠區將新增9支煙囪！這新增的煙囪從外界都看不到，他也是聽在裡面工作的鄉親講的。

他說，從去年7月開始，住家離遠化近的鄉親就感覺衣服曬在外面多少有變色、沾染落灰的跡象，合理懷疑跟遠化的煙囪有關，但遲遲不見業者公開對外說明，倒是有見業者私下拜會特定人士，或要求以15人1組方式「分組說明」，大家覺得疑雲重重，因此決定成立自救會，要業者一次說清楚講明白。

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