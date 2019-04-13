池谷孝司長期追蹤日本校園性犯罪 逼狼師現出原形

2019-04-13 19:14

〔記者林曉雲／台北報導〕校園性犯罪引發公憤，日本共同通訊社記者池谷孝司，追蹤訪問日本校園性犯罪10年，且成功訪問到性侵學生的加害老師。他今天接受本報訪問時表示，日本和台灣一樣，要將狼師繩之以法，加害人有無承認是關鍵，狼師常會狡辯是兩情相悅的師生戀，但他成功地以訪問方式，讓加害老師不得不承認是性侵，並對學生道歉，終被解僱。

池谷孝司相信媒體報導對校園性犯罪的揭露，有一定的正面影響，促使社會和政府正視問題嚴重性，問題雖沒有被徹底解決，不少狼師仍然藏在校園內，還要再繼續努力。

日本女性橫山智子（化名）在高中時被已婚導師性侵，痛苦的經驗嚴重影響她後續的人生，即使已30多歲，卻未曾告訴父母這段過去，甚至罹患厭食症。池谷孝司採訪問題教師時，認識橫山智子了解她的暗黑過去，且聽聞這名狼師竟還在高中任教，他陪同橫山智子去見狼師並予以採訪。

池谷孝司向本報記者表示，一開始採訪時，最重要是創造對方願意說話的環境，讓對方願意說，如果一開始指責狼師，他有警戒心就不會開口。這名狼師一開始回答時磨稜兩可，甚至還說出：「在他眼裡，智子不是學生，是女人。」或是「受到智子吸引，是一種命運的安排。」這種離譜的回答。而在池谷的追問下，這名狼師說溜嘴，他還持續對其他學生出手。在聽到智子因被他侵犯而罹厭食症，才低頭道歉說犯下不可挽回的錯誤。後來這名狼師被解聘。

池谷孝司另分享，一名小學老師性侵小四學生一直到小六，日本法院以該名狼師是初犯給予緩刑，學校則予解僱，他採訪這名狼師時，狼師仍不覺有錯，強調他不是愛上10歲小女生，是愛上的人剛好是10歲。

人本董事長史英直指，台灣和日本兩個國家都覺得校園性犯罪是羞恥的事、讓人感到鬰悶，在國家設立的學校，孩童身體和心靈受到摧殘與傷害，是「國家等級的恥辱」，日本記者池谷孝司調查校園性犯罪，任一場景放在台灣都覺得眼熟，雖是兩國同感恥辱之事，但知恥近乎勇，盼大家的正視和努力，將可感受到前進的力量。

日本文部科學省統計，因猥褻遭解聘的狼師，1990年僅3人，2012年增為119人、增加40倍，因猥褻被停聘則由22人增至224人。池谷孝司表示，這仍是冰山的一角。

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