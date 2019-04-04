北市名校狼師 性侵成案 通報全國禁聘

2019-04-04

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市頂尖高中爆發社團男老師涉嫌性侵學生，台北市教育局昨召開性別平等教育委員會，會議確認其中一案成立，教育局主任秘書陳素慧表示，該師將登錄列入全國不適任教育人員資訊網，未來該師不會在全國各級學校被進用，不能進入校園做社團指導。學校聘用教師或相關契約教育人員前須上網查詢，必要時，可發文到各縣市教育局了解性侵害紀錄。

本報獨家揭露，北市頂尖明星高中傳出有社團男老師疑似性侵男學生，總共有三起通報案件，有三名受害學生身心嚴重受創，狼師火速不續聘，但仍在其他高中兼課指導社團，恐染指其他年輕學子。

教育局昨召開性平委員會調查討論兩案，陳素慧指出，外聘委員調查訪談雙方當事人，包含行為人、被行為人，確認相關行為，其中一案成立、一案不成立。

陳素慧表示，成案是指該師行為符合性平法中的「性侵害」，也符合「刑法」中「妨害性自主」要件。另外，教育局已經在校安通報網上逐案查詢，一○七學年度（去年八月）起，該師沒有遭人通報其他案件。

陳表示，學校啟動輔導機制，提供受害學生輔導諮商，並告知學生相關法律權益，目前學生心情還算穩定。

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