把親吻當處罰的教師？ 人本首辦「校園性犯罪」台日研討會

2019-04-13 16:28

〔記者林曉雲／台北報導〕長期為學生人權發聲的人本教育基金會，今天首度針對「校園性犯罪」舉辦台日經驗交流研討會，邀請《被隱匿的校園性犯罪》作者、日本記者池谷孝司，及「日本防止性騷擾全國網絡」創辦人龜井明子來台。他們認為，性暴力是奪人靈魂的犯罪，教師和學生之間存在權力關係，校園性犯罪是教師濫用權力，台灣法律列入「權勢性交」概念實在非常了不起，日本尚無這種法律，應加速制定才是。

人本教育基金會執行長馮喬蘭則指出，依我國最新統計數據，107年師對生疑似性侵害、性騷擾事件通報件數共671件，調查屬實有153件，但其他被隱忍下來、被壓下來、被提議嫁給狼師的，以及可能到現在還沒被意識、被發現的，事實上有更多的黑數。

但以我國爆發出來的校園性犯罪，已令人難過和震驚，例如2016年雲林某國小一桌球教練在該校任教期間，分別駕車載4名女童到汽車旅館猥褻或性侵；同年南部某職校已婚男老師利用校外教學機會，與女學生發生性關係；2017年中山女高某男師一連爆出8件性騷擾女學生案；同年內湖高工也爆出某班導師6件性騷擾學生的案件調查屬實。

2018年屏東某高中發生一校5狼師的事件，甚至其中一名老師還在學校裡布置了一間專門會見女學生的小房間，而沒有其他老師察覺有異；2019年近兩週內，新聞爆出某頂尖高中社團指導老師被通報3件性侵學生的案件，以及台南某國小女童疑似被導師性侵長達兩年。

池谷孝司認為，師生戀背後的性別事件就是濫用權力的性別事件，在日本，老師和自己學生結婚並非罕事，但師生結婚不應獲得諒解，因為教師擁有給學生打成績的權力，乍看之下兩人相戀是得到學生同意，但事實上卻是強制性交，甚至有狼師故意挑選16歲以上學生以主張兩情相悅。

全天研討會分為3場，由國內教授如台大人口與性別研究中心主任葉德蘭、清大通識教育中心教授兼教務長謝小苓、政大法學系教授王曉丹、中原大學法學院副教授徐偉群等分享，並與池谷孝司、龜井明子進行對談。首場是從日本案例對照台灣經驗，思考如何改變隱匿校園性犯罪文化，第二場和第三場均進行個案討論，包括把學校當作狩獵場的教師、把親吻當作處罰的教師。

在個案討論上，人本協助處理某國中女老師以親吻當處罰，學生上課睡覺，她就親學生臉頰或脫學生襪子，還會公開點名學生說「媽媽愛你」，學校調查小組詢問學生，學生表達不舒服、覺得噁心，被老師說「我愛你」則覺得被懲罰，但校方後認定老師作法只是洋派作風，沒有成立性騷擾，僅安排輔導課程。

池谷孝司對此案例表示，教師主張外國人見面時會親臉頰是非常勉強的藉口，加害人因為可能丟頭路，而想盡辦法狡辯、否定事實，但學生已表達很噁心、被處罰，調查團隊考量被害學生情緒，同樣的事情發生在日本，一定會遭到懲戒。

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