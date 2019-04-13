頭前溪豆腐岩「崩壞」！ 議員憂安全：快修復

2019-04-13 18:27

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹地區的「網美」打卡熱點頭前溪豆腐岩「缺角」啦！國民黨籍新竹縣議員林增堂說，很多遊客喜歡來這裡拍照、打卡，但事實上在河道的中段，已有10幾公尺長的豆腐岩嚴重崩壞，釣客告訴他這樣「缺角」已近2年，他擔心汛期來時可能沖刷更大，恐會造成整個地區的破壞，呼籲主管機關儘速修復。

經濟部水利署第2河川局副局長林玉祥說，過去一直沒有接到通報說這裡的固床工有損害，昨天獲悉後已通知值班同仁馬上到場查看，必要時會立即啟動搶險改善。

林玉祥說，網友口中景色如畫的豆腐岩，其實是一種固床工，主要是用來穩定河床坡度的，在頭前溪流域其實有好幾處。

林增堂說，這一塊塊猶如豆腐般的豆腐岩，每個高約2公尺，在中段、靠近竹北這頭的已經有4排、7列整個嚴重損壞。如果下大雨，山洪來時沖刷更大，恐怕會牽動其他豆腐岩，對周邊的環境造成危害，對來這裡打卡的遊客、或來這裡垂釣的釣客都是潛藏的威脅。

他說，被列為打卡熱點的頭前溪豆腐岩就橫亙在新竹市千甲里到新竹縣竹北市東平里紅樹林球場之間。

一眼望去一塊又一塊的消波塊，就好像「曬在」河床上一塊塊的豆腐排排站著，但是側看又有點像是鋼琴的琴鍵，因為跨距大，要通過都必須走走跳跳的，所以使人如同是在琴鍵上跳躍的小精靈般，非常有趣，但其實也滿危險的，因為部分豆腐岩的間隙偏大，一個不小心就會失足，嚴重甚至可能頭破血流，建議來客最好穿平底鞋或運動鞋比較適合。

林增堂說，當地在豔陽高照時，清澈的溪水像絲綢般閃著綠色光澤，對照豆腐岩就顯得更白皙、更像豆腐。

漲潮或豐水期，有些豆腐岩被溪水覆蓋，水漫過豆腐岩的畫面又別有一番美麗，特別在入夜後，從新竹市的方向往竹北拍去，在興隆路上一棟棟水岸高樓的襯托下，河水更加閃耀，是很多好「攝」之徒的愛拍熱點。

只要大雨一過，這裡常常就擠滿了搶拍的人潮，以及跳著石塊取樂的遊客，畫面在網路上流傳多到已經被鄉民戲稱是「芭樂」網美打卡熱點，主要也是因為它容易到達、距離市區很近。

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