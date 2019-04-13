基隆暖心公園啟用 林右昌感謝蔡適應爭取經費

2019-04-13 15:53

〔記者俞肇福／基隆報導〕位於暖暖溪旁的閒置國有地，經由立委蔡適應爭取經費，市府配合闢建「暖心公園」，今天舉行啟用儀式，當地的暖暖居民到場共襄盛舉，有的長者看到基隆市長林右昌忙握手感謝；林右昌致詞時表示，暖心公園要感謝立委蔡適應爭取經費、市府配合執行，希望民眾要善加利用，同時要維護闢建不易的公園環境。

林右昌表示，暖心公園原本雜林叢生、廢棄棚架及雜物堆置，對地方環境及暖暖溪周邊景觀造成很大的視覺衝突，經由區公所寫計畫，蔡適應立委協助爭取內政部營建署城鎮之心工程計畫補助經費7百萬，終於闢建成為浪漫及休憩兼具的暖心公園。

林右昌進一步指出，暖暖親水公園改建後帶來地方觀光契機，市府也希望營造更為親水的環境；另外，童軍露營場將在今年夏天完成委外經營，暖東苗圃也正在施工，一併完成環山步道，與暖暖運動公園串接，未來將成為小朋友環境教育的最佳場地。

暖心公園內建置3組心型地景設施及野餐空間，配合暖暖溪側列植櫻花樹，心型造景結合美好景色，希望讓情侶及遊客能夠留連忘返，進而成為暖暖區一個新興的休憩打卡熱點。

昨天開幕啟用儀式，除了市長到場主持，立委蔡適應、基隆市議會副議長林沛祥、議員連恩典、林旻勳、王醒之等人也到場致意。

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