玩個過癮！ 北台灣最大沙坑在竹市 成為最佳兒童節禮物

2019-04-03 18:34

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市府送給竹市兒童今年最棒的兒童節禮物，就是將位在新竹公園後方的兒童遊憩區改造成最新的兒童遊憩區，不僅有竹市最大最長100公尺的大沙坑，還有各種繽紛共融式遊具，一改過去的罐頭遊具和雜草叢生易積水環境欠佳等問題，今天啟用後將成為兒童歡笑的新天地。

市長林智堅說，這座大沙坑是北台灣最長的大沙坑，周邊還包含溜滑梯、無障礙共融式遊憩區、安全防護地墊與軟性鋪面，要讓孩童隨時隨地都盡興玩耍遊樂，且共融式的遊具，可讓兒童坐輪椅也能玩沙坑，一旁更設有洗手台，可供孩童清洗手腳，將是充滿孩童歡笑聲的樂園。

林智堅說，新竹公園經過2年多的整理及改善，已完成麗池園林、大階梯和櫻花步道等設施，如今位在孔廟前方的兒童遊憩區也改造完成竹市最長的大沙坑，接下來8月，位於體育館旁，市民引頸期盼的新竹動物園也會完工，最後則是進一步打開田徑場，設計成結合田徑場的市民廣場，要讓新竹公園成為一座無障礙、空間沒有隔閡的美麗公園。

很多媽媽已迫不急待帶著孩子來體驗及玩耍，對改造後的公園環境都說很棒，尤其是大沙坑，可以讓孩子玩好幾個小時都不膩，且設置很多家長的座椅和靠椅，讓家長和小孩都能盡興玩耍、聊天，且一旁就有洗手台，讓家長們都覺得很貼心，以後可以天天來溜小孩了。

城銷處長顏章聖表示，新竹公園大沙坑是新竹公園兒童探索園區計劃的一環，除將原有塑膠式罐頭遊具拿掉重新設計，更依地景打造共融遊憩區，全長100公尺的大沙坑，是北台灣最長的沙坑遊憩設施，內部分三種不同類型的沙池，包括一般砂沙坑、用水細砂沙坑與小童用白細砂沙坑，讓各年齡層孩子都能盡情玩樂。

沙坑周邊也設置兒童共融活動區，包括磨石子地景式溜滑梯，鳥巢式、尿布式鞦韆與各式旋轉盤等遊戲設施，可提供大小朋友一同玩樂、遊戲、發展體能的共融遊戲場域。

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