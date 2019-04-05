永大共融公園沙坑竟藏鐵釘 縣府：缺失都已立即改善

2019-04-05 19:30

〔記者葉永騫／屏東報導〕擁有全屏東縣第一座大型沙坑的永大共融公園才於昨天（4日）的兒童節開放，民眾卻發現沙坑不夠安全、設施有故障、停車位不足，縣府工務處長楊慶哲說，發現缺失就立即改善，一定要給民眾安全的遊憩空間。

位於原屏東市拖吊場的永大社區共融公園，佔地2公頃，公園內設有環景扶手地墊、體健設施、大型沙坑等，兒童節對外開放，吸引了大批親子前來遊玩，但也發現沙坑中藏有木條、釘子等危險物品，有可能是施工的工人不少心所留下，造成有人受傷，今天更有遊樂器材圍起警告線禁止使用，才短短開放一天就出狀況，引起大眾關切。

工務處長楊慶哲說，永大共融公園於清明連假試營運，就是在了解啟用後的種種問題，有缺失立即改善，民眾反映的沙坑安全、貓狗可能侵入、停車位不足等問題，已經進行改善，同時全面清理沙坑，停車位也增加了不少格子，對於貓狗的入侵也準備設立防護網，只要是民眾的反映的問題就立即處理改善，希望在正式營運後，能夠提供民眾一個安全舒適的休憩空間。

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