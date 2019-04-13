南投「城鎮之心」啟動 中山公園管制惹民怨

2019-04-13 08:50

〔記者謝介裕／南投報導〕「南投縣城鎮之心」計畫中的南投市中山公園，目前如火如荼施工，惟施工期間是否全面嚴禁民眾進出？引發各界關注，經市公所積極說明、爭取下，縣府才同意順應民意，保留南投市代表會後方及南陽路菜市場旁2處通道，其餘全部封閉，也呼籲民眾遵守規定，避免意外發生。

南投市中山公園建於日治時期大正元年（西元1912年），占地面積約1.5公頃，園內動植物生態豐富，包括黑板樹、印度塔樹、樟樹、掌葉蘋婆等，約有47種、200多株，其中不乏高聳參天的百年老樹，動物方面以松鼠及麻雀、綠眼繡等鳥類居多，係市區不可多得的大自然教室，而有「南投市區之肺」美譽，每天晨昏之間，不時可見民眾三五成群結伴運動、休閒。

惟公園於3月開工以來，市民休閒空間嚴重受到壓縮，且無法像往常一樣自由進出公園，與南陽路、大同路、民權街、玉井街等4條通道聯繫，以致民眾怨聲載道表示，沒法在中山公園運動，就形同肺部受傷難以呼吸般的苦痛，究竟公園改善工程何時才能完工？

南投縣府建設處長李正偉表示，「南投縣城鎮之心」計畫，已被中央列入前瞻計畫，總經費約3.5億元，貓羅溪中游段生態及生活廊道改善，則是計畫的2大重點，將分2期發包施工，第1期計畫約1.3億元，內容包括中山公園在內總共有10個公園，以及結合牛運崛大排等藍帶空間、綠美化等種種設施，除了將改善步道、地磚、石桌、石椅等公園內老舊設施以外，也將增設身心障礙者也可使用的共融式遊具，提供更優質的環境供民眾遊憩。

南投市長宋懷琳說，中山公園每天至少有上千人次進進出出，原本縣府基於安全考量，打算在施工期間將公園對外4大通道全部封閉，如此恐引發市民強烈反彈，經公所據理力爭，才獲縣府同意保留2處通道，因此，呼籲民眾施工期間不要隨意進入工區，以免造成危險，且公所也會善盡為市民權益把關職責，督促施工單位如期在明年2月底以前完工。

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