台北「天下第一攤」爭霸戰 手作便當人氣王又是他！

2019-04-13 14:44

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市傳統市場節邁入第12年，今年主題為外食族最愛的「手作便當」，共有10家參賽攤商爭奪獎項，今在圓山花博公園長廊進行第一階段的「民眾評選」，由30名民眾品嘗試吃，從賣相、行銷、口味中選出最讚的便當，沒想到今年又是去年拿下人氣獎的馬師原創料理奪得獎項！

今年10家參賽攤商陣容堅強，有不少市場內的美食名攤，包括去年獲部落客最愛的木新市場「巧味豬腳便當」、過去獲市場節金賞獎及人氣獎的「兩丿嘉義雞肉飯」、士東市場排隊名店「曉平家常小吃」等。

天下第一攤比賽共分3階段，分別為民眾評選、專家現地評選、公開美食專業評審團評選，最後再加總分數算出最終結果，共有前3名的金賞得主、評審推薦獎、最佳人氣獎等獎項。

台北傳統市場節今在花博公園長廊登場，現場有超過50家攤商，販賣小吃、百貨等，讓民眾邊吃邊逛，此外也進行第一階段的天下第一攤比賽評選，由30名在官方粉絲報名的民眾和評審試吃，評選出最佳人氣獎，由馬師原創料理奪得獎項。

馬師原創料理去年以杏仁豆腐贏得人氣獎，今年再度奪得獎項，老闆馬才淯表示，他製作的便當以低溫、低鹽、低油烹飪為主，飯使用十穀米，搭配芋頭、洋蔥、牛蒡製成八寶飯，主菜為檸檬沙朗牛搭配青花椰菜，吃起來清爽、不油膩，吃起來好吃又健康。

民眾蕭先生表示，馬師的便當清爽好吃，和外面賣的便當不太一樣，很符合年輕人的口味。民眾張小姐表示，每樣便當都很好吃，很難選出最好的便當。詹小姐指出，自己注重的是口味，從口味可以吃出來老闆的用心程度。

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