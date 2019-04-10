台北「天下第一攤」爭霸戰開打 手作便當大PK

2019-04-10 20:15

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市傳統市場年度盛事天下第一攤開跑了！便當為外食族填飽肚子的首選，今年傳統市場節瞄準外食族的需求，將「手作便當」設為主題，共有10家參賽攤商爭奪獎項，競爭者個個來頭不小，像是連獲兩屆天下第一攤、安東市場的「馬師原創料理」、去年獲部落客最愛的木新市場「巧味豬腳便當」等。

台北市場處今天上午舉行活動開跑記者會，現場邀請10家參賽攤商，擺出參賽便當提供媒體拍攝，現場瀰漫便當香味，每家攤商都拿出特色便當。

今年天下第一攤以「市場手作便當」為評比項目，比賽共分3階段，分別為民眾評選、專家現地評選、公開美食專業評審團評選，最後再加總分數算出最終結果，共有前3名的金賞得主、評審推薦獎、最佳人氣獎等獎項。

台北市產業發展局副局長王三中說，今年市場節在現場規劃「市場小百科」特展，讓民眾在市場內學到課本裡學不到的知識、展現市場如同現代萬用生活百科的特質，歡迎民眾週六、日到場共襄盛舉。

巧味豬腳走平價路線，豬腳便當只要80元，第二代老闆李明錦說，店內豬肉使用CAS認證的屠宰場，滷豬腳會先用大骨湯熬煮，再用陳年醬油滷，製作起來不馬虎，吃下去非常入味，別的地方絕對吃不到一樣的味道。

小肚子蹄膀豬腳專賣店今年1月在西湖市場開店，短短時間已累積不少死忠客人，老闆陳揚旭說，光是製作滷汁就相當費工，需先炸豬油再將肉塊炒一個半小時，接著再將豬腳、蹄膀用做好的滷汁滷4小時，外Q內嫩，吃起來有肉香味也不油膩，開店之初便有客人連續23天光顧，相當捧場。

馬師原創料理老闆馬才淯為了今年的比賽，研發「來自火星的便當」，飯使用十穀米，主菜為檸檬牛肉搭配青花椰菜，成為健康的便當，以低溫、低鹽、低油烹飪。馬才淯說，今年花了兩個星期研發便當，「來自火星的便當」的名字，是因自己的英文是「Mars」（中文為火星），因此乾脆以此命名。

士東市場的雪福早午餐以西式料理為主，老闆娘張惠媜說，店內食材選用相當講究，像是參賽的義式燉豬膝便當，選用黑毛豬後腿肉、池上禾穀坊的一等有機珍珠白米、義大利進口的去皮番茄、台灣在地新鮮蔬果等，料理前要用紅酒、香料、柳丁、新鮮蔬果醃製，讓肉質軟嫩，再用香料醃製入味，吃起來酸甜清新爽口。

週六的傳統市場節會率先在花博公園長廊登場，由30名在官方粉絲報名的民眾和評審試吃，評選出最佳人氣獎，現場將有超過50家攤商，販賣小吃、百貨等，民眾只要用悠遊卡支付超過50元，就有機會以銅版價享用料多味美的人氣手作便當，若攜帶環保袋還可兌換限量的現金抵用券。

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