6年成長10倍！ 2018年台灣廉價航空總載客量破千萬

2019-04-13 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕出國旅遊是許多人的休閒娛樂之一，但想到昂貴的機票，恐怕就會讓人有些卻步。看見這項商機，近年來俗稱廉價航空的「低成本航空」崛起。民航局統計，去年（2018年）廉價航空載運的旅客數已經突破1千萬人次，在短短6年間就多了10倍，成長速度相當驚人。

綜合媒體報導，民航局2018年統計指出，當年度所有廉航總載客量首度破千萬，達到1063萬人次，佔台灣國際航線旅客總量的18.7%；這個數字相比於2012年的破百萬人次，在短短6年間成長了10倍。而2018年在台灣營運的廉價航空共有23家，其中僅有台灣虎航（Tigerair Taiwan）是國籍航空，其餘都來自國外。

2004年底，捷星航空（Jetstar Airways）成為首家進軍台灣的廉價航空，前面幾年由於航班少，旅客量成長緩慢。之後陸續有其他廉價航空開始在台灣營運，直到2012年，台灣的廉價航空年度載客量才破100萬人次。花了8年達到百萬人次，但僅花6年就從百萬躍升千萬人次，可見廉航的市場潛力驚人。民航局就表示，與鄰近的日本、韓國、東南亞國家30%到50%佔比相較之下，台灣的廉航市場確實還有成長空間。

民航局分析，2018年間，23家廉價航空載客數中，台灣虎航以22.5%奪冠，其次是酷航（Scoot）的11.4%，前5名還包括香草航空（Vanilla Air）、越捷航空（VietJet Air）及樂桃航空（Peach Aviation）。

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