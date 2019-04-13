韓國瑜美國飯店大廳練操 網酸「怎不在房間練就好」

2019-04-13 10:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕正在訪美的高雄市長韓國瑜在飯店大廳做操練功，被某電視打「獨家」報導放送，引發國內網友一陣譁然，「打馬悍將」、「只是堵藍」粉專都po文，質疑「為什麼不在自己房間練就好？」「一定要在飯店大廳練氣功」、「你以為你是謝金燕的練武功？大家都想看嗎⋯都不會覺得丟臉」？

兩粉專一貼文便引發熱論，網友湧入紛紛留言「假鬼假怪，出頭真多」、「因為房間練，記者拍不到啊」、「這和中國大媽沒有不同」、「接地氣？」、「喝太多請醒酒假，這是醒酒操」；因為韓市長執政高雄市後，多次以身體不適為由請假，就有網友酸問「他是跟哪位氣功大師學的氣功？怎麼愈練身體愈差？！好奇怪。」

更有網友憤怒了，諷批韓在飯店大廳內練操「跟在公園做操的阿公阿嬤沒兩樣，但他為了在國外做這個操花了納稅人300多萬」、「外國人會認為它是奇怪的中國大叔」、「丟臉丟到美國去了」，「喵的，不在房間，跑到大廳製造新聞」、「這種作秀行徑，非常令人反感」。

還有網友見到不是某新聞台的「獨家」，還稱最關愛韓國瑜的電視台漏了，替隨行記者叫屈，留言「被敵台獨家了」；不過，「只是堵藍」粉頁也另貼文請粉絲輕鬆點，看一看、笑一笑就好，畢竟謝長廷時任高雄市長時，曾練氣功被人笑罵。

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