相守到最後！癌末的她與身障的他 在安寧病房完婚

2019-04-12 16:51

〔記者王秀亭／台東報導〕相守14年的林永安、黃英美，原本各有不美滿的婚姻，各自離婚後，因緣際會下相伴並移居台東，未料，黃英美今年初被診斷出胃癌末期，住進台北榮總台東分院安寧病房，「還來得及給對方一個交代」，兩人今天下午在安寧病房內舉行結婚典禮，互許終身、至死不渝。

身障的林永安原本在台北賣香腸維生，因為與前妻理念不合離異；經營美髮生意的黃英美則遇人不淑，二度離婚。14年前，林永安常到黃英美的美髮店理髮，理出感情，決定相伴相守，6年多前因宗教信仰移居台東。

林永安回憶，才剛認識一星期，帶著英美回老家探望臥床的父親，想不到英美毫不猶豫地為老父擦澡，細心照料，「我的手足都不願做的事，英美卻扛起重責，直到父親過世。」林永安深受感動，決定與英美攜手到老，原本覺得兩人都曾有過婚姻，能相知相守已足夠，想不到英美罹癌，陪伴經歷辛苦的抗癌過程，仍覺得「欠她一個名分」。

北榮台東分院社工得知林永安的想法後，立即為兩人籌辦婚禮，還請來美妝師到安寧病房為兩人化妝，新娘禮服特意選了充滿喜氣的大紅色，今天上午先完成戶政登記，下午在院長趙建剛證婚下，兩人大喊「我願意」，林永安更說，願意扶持妻子到老、到最後一刻，不論生死都要陪她一生。

兩人在護理長秦聲明的協助下，為彼此戴上戒指，而黃英美手稍無力，需要旁人幫忙為老公套上戒指，林永安不改幽默個性，開玩笑說，「反正我跛腳，不可能走太遠，沒戴戒指沒影響。」結婚典禮在一片笑聲中畫下完美句點。

北榮台東分院院長趙建剛說，這是成立安寧病房兩年多來，第一場為癌末病友舉辦的婚禮，安寧療護就是要讓病人擁有生命的尊嚴及完成心願，並幫助家屬勇敢地過哀傷。

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