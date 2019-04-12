全鄉動起來！南投仁愛清境淨山 逾千人參與勝去年

2019-04-12 09:23

〔記者佟振國／南投報導〕南投仁愛清境淨山活動今天清晨7時登場，淨山範圍幾乎涵蓋全鄉各部落，以及長達200多公里的道路，逾千人同步撿拾垃圾，參與人數、規模更勝去年，去年單日即清理逾2300袋垃圾，今年在舉辦競賽的激勵下，預計會超過去年的數字。

每年由清境觀光協會、民宿業者結合退輔會清境農場、縣府、公所舉辦的清境淨山活動，近幾年獲得各界支持，範圍愈來愈大，甚至已達全仁愛鄉，也號召來自全國的熱心志工參與，在世界地球日將至之際，今天舉辦「清淨台灣—仁愛行動」淨山活動。

清境觀光協會表示，今年淨山範圍包括全鄉16個村的14個部落、15所學校、6個風景區，包括海拔3000公尺的合歡山區，以及台14甲線、台14線主要道路，再加上部落產業道路，長度超過200公里，除了號召全國200位熱心環保志工免費食宿換食宿，連同部落居民、學校學生，逾千人同步參與。

鄉長吳文忠指出，公所清潔隊全力協助清除的垃圾清運、分類，去年淨山活動清出2300袋的驚人垃圾，今年淨山範圍更廣、人數更多，且有競賽的情形下，各組全力以赴，相信今年的數量會更可觀。

也有學童受訪時非常「森77」，認為大家亂丟垃圾，把仁愛鄉清境及其他地方弄得那麼髒，希望大家不要亂丟垃圾，把垃圾帶下山。

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