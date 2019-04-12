04/12 各報重點新聞一覽

2019-04-12 06:11

自由時報

中國武統學者 驅逐出境

中國和平統一促進會十三日將在台中市舉辦「支持九二共識、宣揚和平、支持統一」遊行，並將舉行「和平統一融合發展論壇」，邀請中國學者李毅擔任論壇主講人。由於李毅極力鼓吹武統台灣，行政院長蘇貞昌昨指示查明，移民署與陸委會開會認定李毅來台已違反我國法律，決定註銷他的入台許可，限期在昨天將他驅逐出境。蘇揆認為，李毅來台有違反國安之虞。

詳見中國武統學者 驅逐出境。

天天至少3杯手搖飲// 男大生泌尿道成「礦坑」

一名男大生最近因為尿出茶色尿液、腹痛難忍到安南醫院就診，醫師檢查後發現，他的泌尿道簡直像「礦坑」，短短泌尿道內就有約六顆○．五公分的結石。男大生說，他每天至少喝三杯手搖杯飲料，知道喝太多糖不好，也會點無糖飲料，以為可以取代水。醫師搖頭直呼，別以為喝無糖飲料就沒事，市售飲料有些含磷酸鹽、咖啡因，會增加尿液鈣質排出，此外，茶類飲料含有少量草酸，都可能跟泌尿道結石形成有關。

詳見天天至少3杯手搖飲// 男大生泌尿道成「礦坑」。

改善腸道 自閉兒症狀可減輕

美國亞利桑那州立大學研究人員發表在《科學報告》（Scientific Reports）期刊的最新研究指出，使用「微生物轉移療法」（MTT，簡稱「糞便移植」），移植有益的腸道菌叢進入自閉症兒童的腸道中，可以改善自閉兒的胃腸道環境，治療後兩年的追蹤調查顯示，受試兒童的自閉症核心症狀減輕四十五％，胃腸道問題也減少了五十八％。研究人員克拉傑馬尼克─布朗（Rosa Krajmalnik-Brown）教授指出，「兩年後這些孩子表現得甚至更好，令人驚嘆」。

詳見改善腸道 自閉兒症狀可減輕。

蘋果日報

深入北韓 7天 官方營造奢華平壤《蘋果》直擊揭真相

「人是自己命運的主人」，北韓平壤的主體思想塔內，冰冷螢光幕重複播放影片，向中學生灌輸領導人偉大思想。《蘋果》為了解金正恩統治下的北韓，前往平壤採訪7天，但記者全天遭監控失去自由，而北韓也宛如《一九八四》的集權大洋國，處處充滿著樣板景點，繁華的都市奢侈百貨，展示昂貴進口舶來品，卻沒人上門消費；而在鄉間，卻是土地貧脊、低矮平房景象，仍使用牛車犁田，堪稱「雙面北韓」。

長照扣除 年省稅6千 額度12萬 財部擬3方向規劃 下周送政院

行政院下周將協調長照特別扣除額草案，目前擬定每人一年12萬元額度，且未設排富條款。據了解，目前會朝3大方向規劃：包括適用範圍包含長照機構、合法看護費用，及要申報長照特別扣除額，必須減除已申報身心障礙特別扣除的金額，及受保險給付或補助部分。

聯合報

交通空汙致兒童氣喘 台灣居全球第4嚴重

英國醫學期刊《刺胳針全球健康》（Lancet Planetary Health）十日發表的新研究顯示，交通造成的空汙導致全球每年新增四百萬名孩童氣喘病例，相當於每天新增一萬一千起病例，占孩童氣喘病例的百分之十三。以每十萬人的新增病例數而言，台灣在一九四國中排名第四。

維基解密創辦人亞桑傑躲7年被捕 美國要求引渡

躲進厄瓜多駐倫敦大使館接受庇護近七年的「維基解密」創辦人亞桑傑，因厄瓜多總統莫雷諾下令撤銷其庇護，十一日在使館內被捕。倫敦警方表示，使館主動讓警方入內逮捕亞桑傑，美國已要求引渡。

中國時報

祭重罰 將處逃漏稅額的1～6倍

聯新醫院院長張煥禎涉嫌逃漏稅5億元，遭檢察官起訴，現行《所得稅法》對於逃漏稅5億元，可罰處15至20億元罰金，惟如依《稅捐稽徵法》竟只處6萬元以下，一事不二罰下，處罰比例差距懸殊。財政部長蘇建榮表示將推動《稅捐稽徵法》修法，最快本會期就會提出。財政部官員指出，新制最快下半年上路，修正後裁罰逃漏稅罰金大幅拉高，達逃漏稅金額的1到6倍。

維基解密創辦人艾山吉 被拖出倫敦大使館

揭露40萬筆美國機密檔案的揭密網站「維基解密」創辦人艾山吉，在滯留厄瓜多駐英大使館近7年後，遭倫敦警方強行拖出大使館，警方表示逮捕行動是應美國當局的引渡要求。美國司法部證實，已向英國提出引渡要求，一旦艾山吉被引渡到美國，入侵電腦罪名成立，刑期為5年。英國首相府稱未向厄國政府遊說下逐客令，而英國法院昨稍後裁決，艾山吉當年棄保躲入厄使館有罪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/