改善腸道 自閉兒症狀可減輕

2019-04-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國亞利桑那州立大學研究人員發表在《科學報告》（Scientific Reports）期刊的最新研究指出，使用「微生物轉移療法」（MTT，簡稱「糞便移植」），移植有益的腸道菌叢進入自閉症兒童的腸道中，可以改善自閉兒的胃腸道環境，治療後兩年的追蹤調查顯示，受試兒童的自閉症核心症狀減輕四十五％，胃腸道問題也減少了五十八％。研究人員克拉傑馬尼克─布朗（Rosa Krajmalnik-Brown）教授指出，「兩年後這些孩子表現得甚至更好，令人驚嘆」。

使用糞便移植 症狀減輕45％

研究針對十八名年齡介於七至十六歲間的自閉症兒童進行測試，他們都有中度至嚴重胃腸道問題，對照組為二十名健康孩童。研究人員給予兩組十週的糞便移植療法，包括治療前先進行清腸，給予萬古黴素和胃酸抑制劑等前置處理，之後七到八週期間則進行每日糞便移植。

二○一七年公布的研究初期成果指出，實驗組兒童胃腸道問題減少八十％，自閉症核心症狀（語言、行為和社會互動）有緩慢及穩定的改善。治療後他們的胃腸道微生物多樣性，包括潛在的有益微生物都顯著增加。

兩年後的追蹤研究顯示，實驗組多數兒童的胃腸道問題持續改善。研究之初，八十三％受試者有嚴重自閉症，研究結束時，只有十七％有嚴重自閉症，三十九％為輕微至中度，四十四％降到輕微以下。整體而言，自閉症核心症狀減輕四十五％。

胃腸道微生物 影響大腦溝通

先前研究已發現，胃腸道微生物影響大腦溝通及神經健康。大約三十％至五十％的自閉症患者有慢性胃腸道問題，主要是多年的便秘及腹瀉，這些不適及痛苦可能造成患者急躁、降低學習及注意力、導致負面行為等。

「糞便微生物移植」（FMT）是由澳洲消化道疾病中心創始人博羅迪（Tom Borody）首創，博羅迪是運用該方法治療自閉兒的先驅，這次使用的「微生物轉移療法」也是出自博羅迪的設計。

研究人員亞當斯（James Adams）指出，許多受試者有共同特徵，包括由剖腹產出生、較少的母乳哺育、較多的抗生素使用、較少的纖維攝取，這些全都限制胃腸道細菌的多樣性。

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