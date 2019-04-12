中國武統學者 驅逐出境

2019-04-12

〔記者李欣芳、黃欣柏、王冠仁／台北報導〕中國和平統一促進會十三日將在台中市舉辦「支持九二共識、宣揚和平、支持統一」遊行，並將舉行「和平統一融合發展論壇」，邀請中國學者李毅擔任論壇主講人。由於李毅極力鼓吹武統台灣，行政院長蘇貞昌昨指示查明，移民署與陸委會開會認定李毅來台已違反我國法律，決定註銷他的入台許可，限期在昨天將他驅逐出境。蘇揆認為，李毅來台有違反國安之虞。

統促會辦論壇 邀李毅擔任主講人

據了解，李毅昨天入出境證遭廢止後，應在今天凌晨零點前離境，若在期限前沒自行離境，移民署人員將會強制執行，移民署人員昨發現他在南投一帶現身，正追查其下落。李毅昨晚接受中央社採訪時表示，他來台僅是觀光，否認將出席論壇。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）昨表示，有關李毅來台一事，行政院、陸委會與移民署都在第一時間掌握，蘇揆並請移民署與陸委會查明。

Kolas指出，國家安全是至高的原則，李毅雖是中國人，卻拿美國綠卡以旅行名義申請來台，違反「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第十六條「有事實足認為有危害國家安全之虞」的規定，其來台實際從事的行為與原始申請來台目的不符合。

追查李的下落 限今天零點前離境

Kolas說，移民署與陸委會經開會討論，決定註銷李毅的入台許可並送出處分書，限時要求李毅必須在昨天出境；至於統促會的遊行是由台中市警局核准路權，屬於中市府的職權。

內政部政務次長陳宗彥昨表示，李過去多次鼓吹武統台灣，有危害國家與社會安定之虞，未來將把他列為不受歡迎人士並管制入境。

陳宗彥指出，李毅是在去年八月以觀光事由向我國申請一年多次入出境證，依規定不得參加遊行等政治活動，也不得受邀發表演說；考量他過去多次發表武統言論，足認有危害國家安全及社會安定之虞，因此移民署會同陸委會審查後，決定依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第十六條規定廢止其入境許可。

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