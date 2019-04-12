天天至少3杯手搖飲// 男大生泌尿道成「礦坑」

2019-04-12

〔記者王捷／台南報導〕一名男大生最近因為尿出茶色尿液、腹痛難忍到安南醫院就診，醫師檢查後發現，他的泌尿道簡直像「礦坑」，短短泌尿道內就有約六顆○．五公分的結石。

飲料取代水 泌尿道結石就診

男大生說，他每天至少喝三杯手搖杯飲料，知道喝太多糖不好，也會點無糖飲料，以為可以取代水。醫師搖頭直呼，別以為喝無糖飲料就沒事，市售飲料有些含磷酸鹽、咖啡因，會增加尿液鈣質排出，此外，茶類飲料含有少量草酸，都可能跟泌尿道結石形成有關。

台南是台灣許多手搖飲料品牌的發源地，許多年輕人喜歡嘗鮮，不過用飲料取代水，恐怕會引起泌尿道不適。安南醫院醫師林育緯說，市面上許多含糖飲料，不但會讓人越喝越渴，而且與肥胖、代謝症候群、心血管疾病相關。

林育緯說，某些含磷酸鹽、咖啡因的飲料也會增加尿液鈣質的排出，還有茶類飲料含有少量草酸，這些都可能跟泌尿道結石形成有關，其實對人體最無負擔的飲料就是水，但也不是說任何飲料都不能碰，簡單來說，喝飲料適量就好。

尿液顏色深濃 警告水分不足

經過診斷，男大生泌尿道中有約六顆直徑約○．五公分的結石，而就診前發現尿液出現茶色，表示水分攝取不夠，醫師先開藥分解結石，也囑咐多喝水排掉小結石。至於如何判斷水分是否攝取足夠？簡單的做法就是看尿液的顏色，如果顏色很深很濃，代表水分不足，通常建議尿液顏色越淡越好。

林育緯強調，泌尿道感染除了水分補充不夠，也與長時間憋尿、衛生習慣不良、免疫力不好等有關，尤其是女性因為先天尿道較男性短，較容易有泌尿道感染，避免泌尿道感染最好的方式就是多喝水、規律排尿、女性解尿後擦拭方向應由陰道口擦至肛門及減少熬夜等。

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