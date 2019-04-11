福隆沙雕季4/19登場 拍照打卡抽華航機票

2019-04-11 14:21

〔記者林欣漢／新北報導〕一年一度的福隆國際沙雕藝術季將於4月19日在福隆海水浴場登場，為期128天的展期至8月25日止，展出65座主題、互動及比賽沙雕，主辦單位表示，活動期間和沙雕作品合照打卡上傳臉書粉絲專頁，有機會抽到中華航空雙人來回機票。

主辦單位指出，今年沙雕季主題「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」，邀請來自7個國家、共25名沙雕藝術家，一同創作45座主題沙雕作品，搭配展區內20組小型互動沙雕，讓人彷彿徜徉在亞特蘭提斯海底世界，6月15日還將邀請300位民眾，在沙雕師的帶領下打造300座海豚沙雕，挑戰「全世界最多人一起創作沙雕」的紀錄。

沙雕季邁向第12年，今年是首次延長到8月，主辦單位表示，來福隆看沙雕，拍照打卡就有機會抽到麗寶馬拉灣水上樂園門票、天空之夢摩天輪搭乘券，以及最大獎中華航空區域航點雙人來回機票，詳情可上福容大飯店福隆官網查詢。

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