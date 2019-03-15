福隆沙雕季4月登場 打造300座海豚挑戰金氏紀錄

2019-03-15 16:33

〔記者林欣漢／新北報導〕年度盛事福隆國際沙雕藝術季，今年邁向第12年，將於4月19日到8月25日登場，為期128天且是歷屆以來首度將展期拉到8月，配合一年一度的海洋音樂祭，要讓遊客夏日就是要來福隆海水浴場賞沙雕、聽音樂、踩水衝浪！

主辦單位福容大飯店表示，本屆沙雕季將打造超過365座沙雕作品，堪稱史上最多，今年沙雕季以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，展現奇幻想像的沙雕作品，以海洋廢料與沙雕結合的創作，透過藝術的呈現來喚醒遊客對海洋生態保護的重視。

本屆沙雕季邀請7國共25名沙雕藝術家，齊聚福隆沙灘共同創作45座主題沙雕作品，搭配展區內的多達20組的小型互動沙雕，今年還要挑戰金氏世界紀錄，以東北角特有品種的瓶鼻海豚為意象，打造300座海豚沙雕佇立福隆，挑戰「全世界最多人一起創作沙雕」的記錄里程碑，主辦單位將於6月15日邀請300位民眾，在沙雕師的帶領下一起完成這項壯舉。

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