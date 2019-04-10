撞上2000萬賓利賠慘！他自爆「這原因」 網友狂嗆活該

2019-04-10 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市桃園區富國路9日發生一起追撞事件，一輛現代（Hyundai）休旅車不慎撞上市價約2000萬元的賓利（Bentley）敞篷車，令週遭民眾全都看傻了眼，事後涉嫌肇事的車主坦言，當時正在「滑手機」煞不住，沒想到這一撞就要賠至少100萬元。

這起車禍發生在9日下午5點左右，當時這輛白色休旅車的車主坦承正在「低頭滑手機」，結果未注意到前方的黑色賓利停下來等紅燈，就這麼直直地撞上去，導致身價不斐的賓利車後保險桿及右後燈殼都破裂，維修費粗估就要超過100萬元。

警方表示，這起車禍沒人受傷，僅是車輛受損，雙方車主已在派出所達成和解。

據了解，遭撞的賓利車是魏姓女駕駛向親友借來的，當時車上還掛著臨時車牌，似乎才剛交車不久。

對此，許多網友紛紛表示，「要玩手機就別開車」、「活該」、「拜託不要哪天撞死人」、「新三寶」、「有guts，難得不是扯說A柱擋到或車子爆衝」、「差點又有一個孝子誕生」、「台灣居然有這麼誠實的人」。

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