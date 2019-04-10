青梅大減產 國姓梅農苦嘆「近40年來最慘」

2019-04-10 18:25

〔記者佟振國／南投報導〕正值青梅產期，南投縣國姓鄉九份二山往年此時梅農忙著採收青梅交貨或加工梅製品，但今年卻靜悄悄，梅農大歎「都是暖冬少雨害的！」，青梅產量只有去年的2、3成，原本5分地可採收上萬斤，今年產期預計到下週結束，產量恐怕連2000斤都不到，堪稱種梅樹40年來最慘。

南投縣信義、仁愛、國姓、水里等地青梅栽種面積近1400公頃，年產逾4000公噸，是全台最大的青梅產區，但受暖冬少雨影響，不僅梅花花期大亂，影響賞梅觀光，最近進入採收期，產量更僅有往年2、3成左右。

國姓鄉九份二山羅姓農民表示，往年此時各梅園忙著僱工手採或竿採青梅交給盤商，或自製梅子加工品，現在山區則是靜悄悄，僅有少數人在採收，雖然青梅價格飆漲，竿採每公斤約40元，較去年16至18元翻倍成長，但產量實在太少，就算有結果，許多也是熟幼不均的「公孫粒」，太小的必須淘汱，費時又費工，僱工採收與加工1天的工資要1600元，還擔心不敷成本，種梅樹40年來第一次遇到這麼慘的狀況。

李姓農民也指出，自家5分地的梅園，去年產量約1萬多斤，1棵梅樹約可採300斤，今年1棵樹大約只剩只有30至50斤，採收期預計到下週結束，估計今年產量可能不到2000斤，想多賣也沒貨，雖然暖冬減產導致青梅價格飆漲，卻是多數梅農的寒冬。

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