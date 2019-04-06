青梅大減產 導覽員向採梅遊客高喊「手下留情」

2019-04-06 15:00

〔記者佟振國／南投報導〕進入青梅產期，南投縣仁愛鄉互新梅區脆梅製作DIY體驗輕旅行，清明連假吸引許多遊客參加，遊客分批進入梅園體驗手採及竿採青梅樂趣，但暖冬少雨導致今年青梅產量大減，部落導覽員也不時對遊客高喊「手下留情」，以免下一批遊客沒青梅可採。

仁愛鄉互助、新生村有清流、中原、眉原3個部落，梅樹栽種面積約4、50公頃，是鄉內最大梅區，公所為推廣部落青梅產業，結合部落、社區發展協會，每年冬、春季節舉辦賞梅及採梅、製梅活動，已成功導入遊客。

進入青梅產期，公所本月舉辦3場次的脆梅製作DIY體驗輕旅行，今於清流部落率先登場，吸引逾200位親子遊客報名，在部落導覽員帶領下分批進入梅園體驗採梅，位置較低的可用手採，較高的青梅則必須手持竹竿不斷敲打枝幹，讓青梅掉落在事先鋪好的網袋上，也是早期至今最省時省力的做法。

但受暖冬少雨影響，仁愛鄉青梅已連續2年歉收，不少梅樹結果寥寥可數，採梅體驗過程中只聽到導覽員不斷喊著「請大家手下留情，留一些給下一批的人採！」

農民表示，今年部落青梅產量只有前年豐收的3成，估計1棵梅樹原可採100公斤青梅，今年只有30公斤，雖然批發價每公斤破40元，但卻無貨可賣，收益可能相對減少。

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