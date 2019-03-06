暖冬加乾旱 信義青梅慘剩3成 農損補助還「吃不到」

2019-03-06 21:20

〔記者劉濱銓／南投報導〕暖冬加上乾旱的雙重打擊，南投信義鄉青梅歉收，產量只剩正常年的3成，近期中央則是將青梅、枇杷等遭受旱災的農作列入農損補助，惟信義梅農卻反映「看得到、吃不到」，受到梅園土地是向台大實驗林租用的合作造林地影響，導致地目不符農損補助資格，希望政府能採「現況認定」，讓實際受災的農民，可減少災害損失。

信義梅農說，早期日本戰敗，山上的土地由國民政府接收，最後交給台大管理，惟當時農民就已栽種梅樹，之後農民與台大簽約租地，合約與實際栽種樹種卻不完全相符，甚至有些合約在造林以外，還准許部分耕作，長期累積的歷史共業，導致每逢信義山區只要有農損補助，就會因地目不符，出現補助申請無門的窘況。

南投縣政府農業處表示，依據「農業天然災害救助辦法」，枇杷農損每公頃現金救助9萬元、青梅每公頃6萬元，只要是合乎地目使用規範土地出現農損，就能請領，直到3月13日止，由於救助辦法排除林地，梅農若地目不符，就無法申請；農糧署也說，農損申請必須是合法的土地，不符規定就不能申請。

民進黨立委蔡培慧認為，有關信義梅農在林地上的青梅農作損失，係因林地不能作為農牧使用，導致農損補助碰壁，她也了解請領補助上的難處，將會再向農糧署反映，尋求可行的解套方案。

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