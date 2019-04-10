鎮內公園數量不足 民盼通霄增綠地

2019-04-10 19:03

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮民反映，鎮內公園數目不足，尤其市區與住宅密集地附近狀況更為凸顯，希望通霄鎮公所改善；通霄鎮民代表傅郁揚則說，市區附近僅有新生公園，且住宅密集的通南里附近更無公園，孩子常在街道巷弄嬉戲，安全性堪慮。

通霄鎮長陳漢志說，目前並無增設、闢建公園計畫，他認為首要應先把既有公園妥善維護、管理，吸引更多人前往，目前台一線通霄隧道上的新生公園、白沙屯地區的飯店山公園都有良善環境，未來將會改善往台電電廠平交道附近的鐵道公園。

有通霄鎮民說，住在市區憑恃只能前往新生公園，但並非每個家庭都住在新生公園附近，而鐵道公園附近常有大型車輛出沒，又位於鐵道旁，無法放心帶小朋友前往。

傅郁揚指出，通霄地區人口密度較高之鄰里僅有一處新生公園，但如今苗栗縣政府啟用貓裏喵親子公園，獲得不少家長好評，且一個讓父母能帶孩子出門休憩、玩樂的空間，對孩童發展至關重要。

傅郁揚說，通霄市區無足夠的安全遊戲空間，多數孩童在街道巷弄內遊戲，安全性讓人憂心，通霄鎮公所務必考量設置計離人口密集地不遠的公園綠地，並擁有兒童遊樂設施的社區型公園。

通霄鎮公所指出，之前曾考慮在通南里興建公園，不過仍無法尋覓合適地點與空間，只好暫緩。

傅郁揚也建議，鎮公所可以考慮在社區活動中心規劃親子空間並培訓文化志工，若一時間無法尋找到合適空間，利用現有社區活動中心，營造為共讀空間或社區圖書室，也能讓退休人員擔任志工，成為社區文化解說員或說故事老師等，活絡地方人文。通霄鎮公所則說，利用社區活動中心，鎮公所可以討論可行性。

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