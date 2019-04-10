卡到案不吉利 BMW半價起標再減價出售

2019-04-10 17:24

〔記者謝介裕／南投報導〕南投地檢署今日就跨國賣淫案應召站業者遭查扣的「BMW大七加長型豪華房車」，首度進行法拍，起拍價268萬元，結果乏人問津，依法減價進行第2次拍賣，才以245萬元拍定，比新車520萬元還便宜1倍以上，令得標民眾笑稱，真是撿到寶了﹗

此次被法拍的房車，係檢察官黃慧倫於去年9月指揮警政署刑事警察局偵查第1大隊、台中市政府警察局刑事警察大隊、台中市政府警察局第3分局等相關單位，偵辦媒介泰國籍女子性交易之應召站不法所得約400餘萬元，為保全判決確定後得以順利沒收犯罪所得，遂將應召站業者所有之「BMW大七系列740LI SEDAN豪華房車」，向南投地方法院聲請扣押裁定獲准。

今日在南投司法大廈廣場進行法拍，據房車業者透露，該款新車價約520萬元左右，遭拍的房車於2016年出廠，且只開了4萬8277公里，僅汽車右後保險桿有1處刮痕，沒有違規罰款未結案件，也無積欠燃料使用費，車況可說相當良好。

不過，拍賣官第1次開出起拍價268萬元時，在場民眾無人喊價回應，有的民眾私下透露，雖然車子價位可說是相當低廉，但畢竟曾是涉案嫌犯的代步工具，總覺得有些不太吉利，或許如此，才未如預期出現喊價搶標盛況，最終拍定價245萬元，反而還比最初少了23萬元。

檢方表示，法拍查扣被告犯罪所得及物品，除了彰顯司法公平、正義原則以外，也別具「天理昭彰、報應不爽」的寓意，警惕民眾不要心存僥倖、更不可作姦犯科，以免得不償失﹗

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