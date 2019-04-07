緣分！車迷開老車上街 竟遇到前車主

有網友開著1台BMW E30的老車臨停在路邊，沒想到竟意外遇到這台老車的前任車主，讓原PO不禁感嘆緣分的奇妙。（圖擷取自Dcard）

2019-04-07 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕不少車迷特別喜歡老車，有網友開著1台BMW E30的老車臨停在路邊，沒想到竟意外遇到這台老車的前任車主，讓原PO不禁感嘆緣分的奇妙。

有網友在Dcard發文，述說自己最近將1台BMW老車臨停在捷運站附近、下車聊天，在遠處看到1個人在他的車附近徘徊、拍照，起先還以為對方是因為車子被擋到，需要自己移車才一直待在車子附近不走，趕忙上前詢問是否需要移車。一問之下才發現，他竟然是這台二手車以前的主人。

原PO與原車主相見恨晚地聊了許久，從原車主以前的故事，到原車主當初報廢這台車的原因，原來是因為用到車的機會太少，讓車子被放到壞掉了，加上原車主的兒子又不喜歡這台車。兩人聊完之後，原車主還興奮地找來2、3個有同樣回憶的朋友一起和這台車合照，讓原PO不禁感嘆「還好這台車沒有被壓掉，因為被壓掉的不只是車，被壓掉的還有滿載的回憶」，也慶幸原車主的兒子不喜歡這台車，他才有機會跟這台車創造更多美好的回憶。

這篇神奇、動人的文章在Dcard引起相當多共鳴，許多同樣喜愛老車的網友讚嘆這台車真的是「美車」、「超帥」，還有不少網友因為兩人相遇的故事而動容，要原PO好好珍惜這段緣分，也有網友表示，「如果我是這台原車主應該也是會感動到哭出來」，驚嘆這個小到不行的緣分。

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