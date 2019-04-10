借書集點享雞排85折！新北閱讀節搶搭30間店家優惠

2019-04-10 18:11

〔記者周湘芸／新北報導〕鼓勵閱讀，小吃店家不缺席！新北閱讀節借書集點活動今天開跑，其中，板橋江子翠分館、萬板親子圖書閱覽室、民生圖書閱覽室、中和員山分館號召30間新北市店家一起鼓勵閱讀，只要到圖書館借書集點即可享有消費半價、折扣、好禮等不同優惠。

新北市立圖書館舉辦的新北閱讀節今年首次與店家合作，祭出借100本書送2張閱讀優惠券活動，讓民眾閱讀之餘也能享有店家消費優惠，參與店家從早餐店、咖啡店、寵物店、日式料理、書店和居酒屋都有，其中更包括雞排85折、土魠魚羹麵半價等優惠，今天起至12月31日皆可集點兌換。

「雀斑梨渦」咖啡餐館老闆林莛綸說，家住在江子翠分館對面，從小和哥哥唸書、自修都是在圖書館，媽媽也在圖書館當志工，圖書館就像是他們的大書房，現在有這個機會可以回饋，也希望有更多店家可以加入。

新北市立圖書館表示，此次活動涵蓋日常生活的消費，希望透過最貼近民眾的方式推廣閱讀，同時也可以促進消費。而新北閱讀節今年除了集點優惠外，還包括「閱換閱有趣」、「新北走讀book思議」、「Tonight夜訪圖書館」和「波隆那入圍插畫家九人展暨臺灣波隆那三十特展」等一系列活動，從4月20日至5月12日將陸續開放報名，相關活動資訊與報名方式可至新北市立圖書館網站查詢。

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