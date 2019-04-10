「用支持取代批判」 婦團籲助性暴力被害者復原

2019-04-10 14:26

〔記者楊綿傑／台北報導〕性侵害事件層出不窮，為進一步讓大眾更重視性侵的問題，現代婦女基金會今宣布將4至5月份訂為「性暴力預防宣導月」，並攜手台北市家庭暴力暨性侵害防治中心等單位，運用各式音樂、視覺影像及辦理系列活動，呼籲停止責備被害者、營造用支持取代批判的友善環境。

根據現代婦女基金會調查，65%民眾認為女生如果在行為上表現太開放、穿著很辣、喜歡進出夜店等場所，應該要承擔被性侵的風險；61%民眾認為受害者應該為性侵害事件負責，在在顯示社會多將性侵害的責任歸咎於被害者。

現代婦女基金會執行長范國勇表示，觀察網路民眾在性侵新聞事件的留言，言詞傳達著「你也有錯」的訊息，包括認為被害者可能為錢為出名「另有所圖」、未善盡自我保護的責任的「毫無防備」、認為被害者「行為不檢」、「不像被害人」等，造成更大傷害。

今年性暴力預防宣導主題為「用支持取代批判」，主辦單位規劃了一系列平面、影像廣告及主題曲，要用視覺及聽覺邀請更多民眾關注。記者會現場更將邀請到藝人妹妹娃娃Esther梁妍熙、Lara梁心頤，及金鐘獎男主角黃遠擔任倡議大使，共同為終止性暴力發聲。

現代婦女基金會表示，將發起「4/24丹寧日─穿丹寧反性侵」及「5/4百人展心瑜珈」等活動。今年台北市府也應現代婦女基金會之邀，將協辦與響應活動。而女人迷上個月也推出性別力分站，從日常的性別討論到串聯性別經驗，期望更多人重視性別議題，共尋性別問題的解決方案。呼籲民眾一起用行動支持「展心復原計畫」，幫助性暴力被害者獲得復原協助。

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