每天轉兩班公車助植物人 九旬義工14年風雨無阻

2019-04-10 12:15

〔記者蔡文居／台南報導〕今年91歲的創世台南院義工吳揚福，為創世最年長的義工，他於2005年退休後，每天從永康住家轉搭2班公車，再步行到創世擔任義工幫助植物人，14年來風雨無阻，令人感佩。

創世台南院目前安養60位植物人及植物人到宅服務206個家庭，近年來電子發票募集量衰退約4成，但花在尿布、奶粉等植物人必需用品的花費卻不斷增加。

為了協助創世募集發票，吳揚福今天與威斯康辛幼兒園小朋友，到全家超商東文店擔任一日店長，鼓勵消費者捐贈電子發票，也呼籲超商店員主動鼓勵民眾捐贈發票助創世。

吳揚福說，先前他也曾騎著鐵馬到台南各區收發票協助創世，每次都得到滿滿的發票跟愛心，但隨著這幾年電子發票及千萬大獎影響，發票募集量明顯下降。他表示，民眾其實到超商結帳時說出捐贈愛心碼「919」，就能夠立即捐出電子發票，幫助創世的植物人。

義工吳揚福1928年出生，畢業於台南州市立台南專修商業學校（現為台南高商），他於2005年退休後，經親友介紹得知台南創世非常需要志工的協助，便每天到創世台南院擔任志工。一開始，在半年內就服務累計達963小時，幾乎風雨無阻。

他說，他每天一早從永康搭公車到火車站，再轉車到創世，協助整理發票、文書處理。他把走路、工作當成復健，覺得來創世做義工精神變得更好，也可以忘記不愉快的事情，日子也更好過。

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