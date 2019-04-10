家長檢討25年前410教改 直批「頭痛醫頭、腳痛醫腳」

2019-04-10 12:11

〔記者吳柏軒／台北報導〕今天是410教改大遊行的25周年，家長團體等回頭檢討，批評當年政策雖有助教育現場多元，但部分問題是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，人才培育走錯方向，至今青年低薪、企業缺工，學歷貶值、大學招生制度不公等，呼籲解決就業供需，就能解決升學壓力。

國教行動聯盟理事長王立昇表示，25年前的教改大遊行後，後續推動多項教育措施，包含廣設高中及大學、推建構式數學、國中畢業生自願就學方案、九年一貫課程、開放教科書市場、開放師資培育、多元入學方案、十二年國教等，措施雖讓教學現場更多元，但亦有錯誤不斷重複。

東吳大學名譽教授劉源俊檢討，1994年教改狂飆，但之後教改由政治領軍、主事者更迭，理念錯亂與政策不銜接，直至當前，批評台灣過幾年就會換一批專家學者以新一代學生當白老鼠做實驗，使得每一次改革都弄得民怨載道，使學生競爭力每況愈下。

中華語文教育促進協會秘書長段心儀說，不否認教改後，教育現場更多元、體罰大幅減少，學生跟教師更加自由與自主，但相關配套沒做好，平均化思維導致平庸化，廣設大學也導致學歷貶值，升學管道多元卻導致學生及家長無所適從，公立高中弱化、私立中學興起，大學入學及考試也出現問題。

國教盟常務理事陳國祚認為，教育應以民情為本，回顧教改最主要問題，是頭痛醫頭、腳痛醫腳，老師不夠就開放師培，結果流浪教師崩潰；大家要念大學，就廣設大學，但人才結構遭扭曲，重點應看「就業市場需求」，解決人才供需問題，才能解決升學壓力。

王立昇檢討，教改最終，大學升學制度是關鍵，呼籲未來進行改革，如增加學測鑑別度、繁星名額不得扣考試分發，考試入學名額要50％以上，維持指考考科及計分方式等，更希望12年國教暫緩全面實施，避免教育白老鼠實驗。

教育部長潘文忠表示，410教改當年是各界關心台灣教育發展，希望朝以學生主體學習方向，而這些年推行上，確實看到教育的發展跟進步，但也碰到大環境少子化，有相當多青年有機會進大學，卻也發現普及入學中，有25％不喜歡自己選擇的科系，目前已調整學位授予法，讓大學生有更多跨域學習機會，另也在高教深耕計畫中進行經濟扶弱措施，幫助弱勢更放心學習。

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