宜縣教育藍圖挨批天龍國論述 教育處：虛心接受

2019-02-26 11:21

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣政府教育處長王泓翔今在縣務會議，發表宜縣未來4年未來教育藍圖，以「愛的3次方程式」為主題，希望鼓勵各校在既有基礎上，為特色課程升級，並融入雙語與科技課程；但該藍圖遭縣內教育工作者批評，僅是喊口號，根本是天龍國論述，讓人聽不懂；王泓翔說，虛心接受外界指教，但願景重點很清楚，就是支持學校為現有課程升級。

根據王泓翔的「愛的3次方程式」願景，主打3核心3策略及7主軸，3核心以具啟發性、具創新及具互動性，3策略為賦能、激勵及促進作為，7大主軸則分別為雙語、體育、自然、美感、閱讀、科技及技職教育，盼透過這些概念，讓縣內學生能自主學習，成為終身學習者。

該願景實際內容，包含推動全英語課程、發展特色雙語課程模組、辦理生涯探索活動、舉辦全縣創客日、辦理423世界閱讀日、辦理國際設計教育週、發展多元運動社團與精進實驗教育師培及課程體系等。

宜蘭縣長林姿妙致詞時指出，教育是宜蘭縣朝向永續發展的根本，提升教育品質，有助提升孩子適性發展，她更責成教育處，積極推動雙語教育，並依照計畫時程，盡速辦理，提升執行率，相關活動也應廣為宣導。

不過，化名宜蘭司馬的宜蘭教育工作者，近期卻投書媒體批評，王泓翔提出的「愛的3次方程式」願景，根本是天龍國式論述，直言把地方國民教育搞得如此複雜深奧，到底是凸顯在位者的博學多聞，還是搞死現場老師與家長？老師看懂嗎？家長聽懂嗎？

宜蘭司馬更指出，如果宜蘭縣教育處只會呼口號辦教育，錯把瞎忙當認真，到頭來恐怕還是陷入「累死三軍」的無限輪迴中！

王泓翔說，對於每個人的批評與指教，教育處虛心接受，宜蘭縣未來4年教育願景，是與縣內所有校長，一起構思完成，願景核心其實很簡單，是希望透過支持的力量，鼓勵學校在既有的基礎之上，升級現有的特色課程，例如融入雙語化與科技的元素等。

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