小學生講粵語得罰抄 香港發起「一人一信」要校方道歉

2019-02-21 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港近日有1間「以普通話教授中文」（香港簡稱「普教中」）的小學被爆出嚴禁學生在教室內講粵語，違者不只會受到責罵，還得罰抄「我以後唔（不）講廣東話」，今日多個香港民間團體聯合召開記者會，宣布除了向多個國際組織「告狀」外，還要發起「一人一信」行動。

「一人一信」要求小學不得禁止學生講粵語

綜合港媒報導，今日（2月21日）是世界母語日，香港多個關注「普教中」小學的民間團體特別選在今天聯合舉行「終結普教中制度暴力誓師大會」行動記者會，包含維護粵語權益的團體「港語學」、獨派學生團體「學生動源」、本土派政黨「天水圍民生關注平台」、港獨團體「學生獨立聯盟」、獨派政黨「香港民族陣綫」都推派代表出席。

香港民間團體在「終結普教中制度暴力誓師大會」行動記者會宣布，將發起為期1個月的「一人一信」行動，在「普教中」小學附近擺攤，除了向民眾宣傳「普教中」的缺點，還會收集民眾的連署信，未來將寄往嚴禁學生使用粵語的「普教中」小學，要求學校向受罰學童、家長道歉，並承諾不再犯。

參與記者會的民間團體日前更已經去信聯合國兒童基金會、美國眾議院外交事務委員會、歐洲議會人權小組、台灣教育部、陸委會香港辦事處等單位，爭取國際各界對此議題的關注，日後預計還會去信同受壓迫的維吾爾族團體。

專家點出「普教中」弊病 民間團體痛批「根本是校園欺凌」

香港教育大學中國語言學系系主任施仲謀分析，粵語的聲調與唐宋詩詞的聲調較接近，在學習古文學上較為容易。香港聖文德天主教小學校長張偉菁也認為，「普教中」對於學生中文程度的提升沒有助益。

香港資深中文教師王美琪則表示，根據她的實務經驗，「普教中」的學生與一般用粵語學習中文的學生，中文程度差異不大，「普教中」小學僅是種噱頭，大部分學生到了下個學習階段仍會回歸以粵語學習中文。

「港語學」召集人陳樂行指出，該禁止學生說粵語的小學曾在校務報告中說明，普通話是師生溝通最大的阻礙，校方明知普通話阻礙溝通，卻仍忽略其負面影響，用高壓手段壓迫學童。陳樂行更痛批，校方嚴厲禁止普通話的行為很可能會讓學生產生陰影，「根本是校園欺凌，剝削他們（學生）使用母語的權利」。

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