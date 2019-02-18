資訊相關科系學生不會寫程式 李家同嘆：教育缺乏邏輯思考

2019-02-18 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕12年國教新課綱8月正式上路，屆時程式設計將列入國、高中生必修課程。清大榮譽教授李家同18日在臉書發文表示，雖然我們要求國中生要會寫程式，然而實際情形是，現在就連許多相關科系的大學生，在畢業後都因為不會寫而找不到工作，原因在於台灣教育缺乏「邏輯思考」。

李家同指出，在和數名這類型的學生對談後，每個人都告訴他，學校老師從未教導學生如何畫流程圖。他提到：「對這些老師而言，寫程式最重要的是要熟悉電腦語言，而不是利用邏輯思考。其結果是，學生搞不清楚程式是如何產生的。」

李家同解釋，畫流程圖是培養寫程式技能的第一步，如果不會畫，就代表不知道程式是如何寫出來的，更表示「根本不會程式設計」。他指出，不少學生寫程式時未搞懂其中來龍去脈，寫完後若程式發生問題，也不知道該如何偵錯。

最後，他提到，自己強調流程圖的重要性很久了，可是「顯然沒什麼效用」，他還是碰到許多畢業於資訊相關科系，卻不會畫流程圖、寫程式的學生，甚至連明星大學的數學系畢業生也有相同問題，「我再呼籲一次，學生如果不會畫流程圖，就表示他沒有邏輯思考的能力，不可能會寫程式的。」

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