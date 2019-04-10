網購包裝箱年使用8千萬個？環保署：下週將邀業者討論

2019-04-10 10:52

〔記者楊綿傑／台北報導〕民眾熱愛網購，但各項包裝也增加許多資源浪費及垃圾，環保署長張子敬今在立院答詢時表示，下週將邀集大行網購業者來討論，包括包裝方式、認證標章等，都是可以考慮方向，針對過度包裝情形會盡量要求改善。

立院衛環委員會今邀環保署針對焚化爐相關內容進行報告，廢棄物源頭減量也是未來努力重點之一，而針對最夯的網路購物，立委們則關注包裝垃圾的問題。

民進黨立委黃秀芳質詢時表示，網購風行，但各種包裝帶來很多廢棄物，希望環保署可以與大型網購通路商如Pchome、momo等溝通不要過度包裝的問題，像亞馬遜就已經有自我要求不要過度包裝，這也是一種企業形象。

國民黨立委蔣萬安也指，據他了解，國內網購每年使用8000萬個包裝箱，而他只訂購一個小小的樂高玩具，卻寄來一個大箱子，裡面又有層層包裝，造成很多資源浪費。他建議可由業者自主管理，包裝使用單一材質，並推出環保包裝業者認證等。

張子敬答詢時表示，減少包裝，源頭減量是很重要的一環，已預定下週邀集相關網購業者來討論過度包裝的問題，包括具規模網購業者有沒有可能設計一體成型包裝，或者使用單一材質包裝，甚至針對業者實施認證等方向，都是可行且可討論內容。

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