北部告別連續高溫！今下午開始轉涼 週五開始全台降雨

2019-04-10 10:04

〔即時新聞／綜合報導〕今（10）日各地大多仍是晴朗而溫暖的天氣，氣象主播賴忠瑋指出，北部、東北部下午到傍晚將逐漸轉涼，結束連續艷陽高照的天氣。而下一波天氣變化在週五，全台溫度下探且出現降雨，可能持續到下週三。

賴忠瑋表示，今晨全台大多地方有23到24度，南部甚至有25度，比昨天更熱，但北部、東北部在下午到傍晚期間將逐漸轉涼，南部和東南部擇要特別留意高溫，明天也還是相對穩定的天氣，週五天氣才會略有變化。

賴忠瑋說明，北部和東北部的天氣變化，是因為有一道鋒面雲系將於下午到晚上通過北台灣，風向從原本的偏南風轉為偏北風。但由於鋒面位置較偏北，台灣只有受到鋒面尾巴的影響，因此水氣不算多，不至於帶來較大雨勢，但雲量會明顯增加。今天東北風增強後，也要留意台灣海峽北部、台灣北部和東部等周圍海面風浪變大，前往海邊活動要特別注意安全。

賴忠瑋指出，週五開始出現下一波天氣變化，除了東北風再增強之外，將有水氣自華南東移到台灣附近，全台灣都可能下雨，水氣多、不穩定的天氣將持續到下週前半段，不穩定的天氣則大概會持續到下週三左右，只是春天天氣變化較迅速，要留意未來幾天仍有變化的空間。

空氣品質方面，由於偏南風增強，讓整體的擴散條件變好了，因此今天清晨許多中南部地區都是綠燈、良好等級，只有北部因為位於背風側的關係，局部地區達對敏感族群不健康等級，不過今天下午到晚上東北風增強之後，將略有改善。今天要特別留意的還有防曬和補充水份，尤其上半天仍然相當溫暖，紫外線也強，稍不注意很容易就會曬傷。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/