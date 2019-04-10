白天慎防36度高溫 傍晚鋒面到、北台灣濕涼到下週三

2019-04-10 09:55

〔即時新聞／綜合報導〕今晨各地持續回暖，台北市區最低溫在22度左右，氣象專家吳德榮表示，白天各地晴朗暖熱，南部高溫上看36度，傍晚鋒面接近後，北台灣降雨機率提高，明起更轉濕涼，一直到下週三（17日）天氣才會明顯好轉。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今天白天台灣籠罩在鋒面前暖氣團內，各地晴朗暖熱如夏，近中午紫外線偏強，外出應注意防曬。至於高溫部份，今天北部高溫約31度、中部33度、南部與東南部均為36度左右。

吳德榮表示，明後兩天（11、12日）受鋒面及鋒後東北季風影響，由北而南氣溫下降並逐漸有雨勢發生，北台灣明顯轉涼；雨勢方面，明天中部以北將有局部降雨機率，週五雨區擴大至南部，週六（13日）冷空氣減弱，氣溫略升，不過受殘留水氣影響，仍有局部降雨機率。

吳德榮指出，下週日、一（14、15日）新一波東北季風南下，北台灣將再轉濕涼，下週二（16日）氣溫略回升，不過仍有降雨機率，他也強調，第二波冷空氣影響期間已屆模擬模式末期，不確定性較高，提醒民眾可隨時關注、更新最新資訊。

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