太神了！「靠腰女孩」跟白沙屯媽進香 竟走到父親開刀醫院

2019-04-09 19:18

〔記者劉曉欣／彰化報導〕一切都是神的安排？

鹿港「靠腰女孩」溫宜菁，今年首度參加白沙屯媽祖徒步進香活動，今天穿上父親的衣服，為明天開刀的父親祈福，沒想到，傍晚就路過彰化基督教醫院，神奇的與等候開刀的父親相會，讓她不禁感嘆，真是太神了！

「難道冥冥之中有註定？」溫宜菁說，因為她先報名要參加白沙屯進香活動，後來父親才在醫師建議下進行小手術，由於父母覺得這只是小手術而已，就要她按照原計畫去徒步進香。

溫宜菁說，原本她覺得無法在父親動小手術時陪旁在身旁，有些難過，後來她想到可以把父親的衣服穿上在身，就像跟她去進香，分享到媽祖的祝福，最後決定輪流穿上家人的衣服，還有網路募集的衣服，讓大家都可以「衣」起得到媽祖的保佑。

由於溫爸爸是明天要開刀，今天就要先進醫院去做術前準備，溫宜菁今天特別換上父親的衣服，在出發前特別向媽祖婆婆稟告，希望白沙屯媽祖婆能夠保佑父親手術平安。

原本，溫宜菁昨天還猜測白沙屯媽祖會往海線前進，也許有機會來到鹿港，還邀請鹿港友人來跟她合照，但今天白沙屯媽祖鑾轎進入彰化市，她心底還想說，難道會有機會到醫院跟父親見見面？沒想到，竟然成真了！

「神的安排就是最好的安排！」溫宜菁說，當她跟著白沙屯媽祖鑾轎一直走，真的就路過了彰化基督教醫院，而媽媽剛好下樓買東西，也看到白沙屯媽祖信徒徒步經過醫院，連忙打電話給她，讓她可以「順道」進入醫院，跟爸爸、媽媽見面。

父女這段「神」奇的相遇，家人都覺得除非親自遇到才能置信，不然一定會以為是編來的故事，溫宜菁說，她真的沒想到，自己原本只是向媽祖祈求父親開刀順利，結果，竟然跟著媽祖的腳步，走著走著，就走到醫院，可以跟準備開刀的父親見上一面。

不過，溫爸爸、溫媽媽看到女兒的手掌受傷有點心疼，因為在鑾轎停駐之處，溫宜菁都會表演「下腰」身手，但因為天氣轉熱，路面高溫，她因為沒有戴上手套，手掌有點受傷；但她笑說，能夠跟著媽祖，還走到醫院見到爸媽，這點傷不算什麼！

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